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Медики рассказали о состоянии Дональда Трампа

Медики рассказали о состоянии Дональда Трампа

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп чувствует себя хорошо, он госпитализирован из предосторожности, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо», — сказал медик и добавил, что у Трампа остается небольшой кашель, усталость и насморк.

Другие врачи американского лидера сообщили, что у пациента хорошее насыщение крови кислородом (96%), у него нет проблем с дыханием или передвижением. Высокой температуры у него тоже нет.

Медики сообщили, что в лечении первого лица государства применили, в частности, два экспериментальных препарата — ремдесивир и коктейль из антител. Врачи также рассказали, что не могут сказать, когда закончится срок лечения.

Трамп 2 октября сообщил, что у него, а также его супруги Мелании диагностирован коронавирус. Президента госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.

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По материалам: pnp.ru

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