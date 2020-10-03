МИД назвал заявление Германии по ситуации с Навальным откровенной ложью

Анастасия Иванова

Москва расценивает как откровенную ложь заявления официальных представителей ФРГ о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Берлином по профильным двусторонним механизмам в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, говорится в комментарии МИД РФ в связи с заявлениями в ходе дебатов в бундестаге.

В ведомстве отметили, что в Германии "не снижается градус искусственно раздуваемой истерии в контексте ситуации вокруг Навального".

"Обратили внимание, что при воспроизведении немецкими политиками самого высокого ранга очередной порции надуманных и безосновательных обвинений и угроз в адрес нашей страны был упомянут парадоксальный тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией в рамках существующих профильных двусторонних механизмов", - указали в МИД РФ.





"Рассматриваем подобные заявления не иначе как откровенную ложь. Напоминаем в этой связи, что германской стороной продолжают последовательно игнорироваться предложения по налаживанию практического взаимодействия в интересах выяснения обстоятельств так называемого "отравления" Навального в рамках правовой помощи и консультаций на основе положений КЗХО", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что не получила отклика и инициатива руководителей депутатских "групп дружбы" в Госдуме России и бундестаге Германии о проведении "конструктивного и беспристрастного расследования" инцидента.





"До сих пор не поступало реакции на письмо наших депутатов с предложением о введении совместного российско-германского парламентского контроля за ходом расследования инцидента с Навальным", - добавили в МИД РФ.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.