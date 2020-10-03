Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » МИД назвал заявление Германии по ситуации с Навальным откровенной ложью

МИД назвал заявление Германии по ситуации с Навальным откровенной ложью

МИД назвал заявление Германии по ситуации с Навальным откровенной ложью
Москва расценивает как откровенную ложь заявления официальных представителей ФРГ о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Берлином по профильным двусторонним механизмам в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, говорится в комментарии МИД РФ в связи с заявлениями в ходе дебатов в бундестаге.

В ведомстве отметили, что в Германии "не снижается градус искусственно раздуваемой истерии в контексте ситуации вокруг Навального".

"Обратили внимание, что при воспроизведении немецкими политиками самого высокого ранга очередной порции надуманных и безосновательных обвинений и угроз в адрес нашей страны был упомянут парадоксальный тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией в рамках существующих профильных двусторонних механизмов", - указали в МИД РФ.


"Рассматриваем подобные заявления не иначе как откровенную ложь. Напоминаем в этой связи, что германской стороной продолжают последовательно игнорироваться предложения по налаживанию практического взаимодействия в интересах выяснения обстоятельств так называемого "отравления" Навального в рамках правовой помощи и консультаций на основе положений КЗХО", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что не получила отклика и инициатива руководителей депутатских "групп дружбы" в Госдуме России и бундестаге Германии о проведении "конструктивного и беспристрастного расследования" инцидента.


"До сих пор не поступало реакции на письмо наших депутатов с предложением о введении совместного российско-германского парламентского контроля за ходом расследования инцидента с Навальным", - добавили в МИД РФ.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.


Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Маккартни был счастлив воссоединиться с Ленноном незадолго до его смерти
Маккартни был счастлив воссоединиться с Ленноном незадолго до его
ВУЗы и школы России пока не планируют переводить на дистанционку
ВУЗы и школы России пока не планируют переводить на дистанционку
МИД назвал заявление Германии по ситуации с Навальным откровенной ложью
МИД назвал заявление Германии по ситуации с Навальным откровенной
Названы самые популярные у россиян страны для получения вида на жительство
Названы самые популярные у россиян страны для получения вида на
Почему зависть убивает нашу удачу и как от нее избавиться
Почему зависть убивает нашу удачу и как от нее избавиться
Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма "Джентльмены"
Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма "Джентльмены"
Жители покидают Степанакерт после обстрелов
Жители покидают Степанакерт после обстрелов
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
Санкции против России из-за «отравления Навального» неизбежны — Маас
Санкции против России из-за «отравления Навального» неизбежны — Маас
За природу и против гендера: 15 трендов, которые будут определять моду следующего десятилетия
За природу и против гендера: 15 трендов, которые будут определять

Топ на сегодня

При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
Вирусный Трамп: дорогой твит, телеграмма Путина, ВКС и привет от Байдена
Вирусный Трамп: дорогой твит, телеграмма Путина, ВКС и привет от
В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века
В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века

Еще по теме

Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Россия ответила на заявление G7 о ситуации с Навальным
МИД прокомментировал слова главы Афганистана о поддержке талибов Россией
Песков назвал ерундой слухи о попытке России повлиять на выборы в Германии