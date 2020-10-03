Минпросвещения России отрабатывает каждое обращение по вопросам обеспечения школьников начальных классов горячим питанием

Алексей Вольцев

Министерство просвещения Российской Федерации держит на контроле ситуацию с обеспечением бесплатным горячим питанием школьников 1–4-х классов, каждое обращение отрабатывается максимально оперативно и точечно, информирует пресс-служба ведомства.

Об этом сообщил заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев на совещании с регионами.

До начала учебного года Минпросвещения России организовало федеральную горячую линию по вопросам горячего питания в школах, с 17 сентября специальный сервис для всех граждан страны начал работать на портале «Госуслуги».

Андрей Николаев информировал, что большая часть обращений на горячую линию связана с организацией питания, при этом за месяц тематика вопросов менялась.

«Первые десять дней родители уточняли, что входит в бесплатное питание – завтрак или обед, затем стали фиксироваться жалобы на качество продукции, а в течение последних десяти дней месяца не было ярко выделенных тем, и это свидетельствует о стабилизации ситуации», – отметил заместитель Министра.

На портал «Госуслуги» в период с 17 сентября до 1 октября поступило 3131 обращение, причём 1626 из них – за последнюю неделю.

Значительное место в этом перечне занимают обращения от граждан, удовлетворенных организацией горячего питания в начальных классах.

«Все жалобы мы рассматриваем максимально оперативно, это зона нашего самого пристального внимания», – прокомментировал ситуацию Андрей Николаев.

Общероссийский народный фронт также контролирует этот вопрос. Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев рассказал, что Общероссийский народный фронт осуществил мониторинг школ, по которым поступали тревожные сигналы.

«Практически во всех случаях проблема была, но к моменту проверки её удалось устранить. Это означает, что наша совместная работа даёт результаты», – отметил Валерий Алексеев.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова напомнила, что в эту работу также включены сенаторы.

«Мы всегда на связи, фиксируем всю информацию и будем помогать», – резюмировала она.

Телефон федеральной горячей линии по вопросам горячего питания в школах 8-800-200-91-85.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.

Качественное, здоровое и полноценное горячее питание должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию и способствовать их физическому развитию, а также отвечать всем стандартам и требованиям безопасности.