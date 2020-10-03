Модный дайджест: от новой коллаборации Дженнифер Лопес до дебютной коллекции певца Макса Барских

Вадим Карасев

Подводим традиционные итоги модных событий недели. Дженнифер Лопес выпустила первую сумку для Coach, Макс Барских стал дизайнером — об этом и другом рассказываем в новом дайджесте.

1.Дженнифер Лопес представила первую коллаборацию с Coach

Дженнифер Лопес, которая в прошлом году стала амбассадором бренда Coach и уже успела сняться в нескольких кампаниях, теперь и сама попробовала себя в роли дизайнера. На этой неделе была презентована первая совместная работа певицы и креативного директора бренда Стюарта Веверса — сумка Hutton в стиле колорблок, украшенная брелоком с подписью Джей Ло.





Дженнифер Лопес

Разработка дизайна моей первой сумки Coach была интересным опытом. Я хотела, чтобы сумка Hutton была похожа на меня и мой образ. Колорблок и яркие детали — это действительно мой стиль,

— поделилась Лопес.

Сумка авторства певицы будет продаваться и в России в бутике Coach в ГУМе.









2.Макс Барских запускает собственную линию одежды

Известный певец Макс Барских на этой неделе представил собственный бренд одежды Nick Vangard. Дебютная коллекция Industrial Habits во многом отражает сценический стиль исполнителя с его тягой к обилию мерцающих тканей и блесток.













Макс Барских

Для кампании Барских также сам написал музыку. Всего в коллекции будет представлено 50 вещей, как мужских, так и женских, которые появятся в продаже на следующей неделе. Стоимость одежды от певца будет варьироваться от 300 до 5 000 евро.





3.Равшана Куркова представила новую лимитированную коллекцию Proud to be a Woman для Zarina

Актриса Равшана Куркова продолжает сотрудничество с брендом Zarina и представляет новую сезонную коллекцию в рамках проекта Proud to be a Woman. В линейке можно найти джемперы крупной вязки, трикотажные костюмы, вещи из денима и вельвета, хлопковые рубашки и аксессуары. Трикотажные вещи выполнены из шерсти, ангоры и мохера.





4.Lamoda начала продажу товаров в поддержку людей с аутизмом

На сайте Lamoda теперь можно приобрести вещи из коллекции "Время думать об искусстве", созданной студентами центра "Антон тут рядом", который объединяет взрослых людей с аутизмом. Они написали репродукции известных картин из собрания Русского музея, таких как "Красная конница" и "Голова крестьянина" Казимира Малевича, "Небесный бой" Николая Рериха и "Натюрморт" Эдуарда Штейнберга.

В коллекцию вошли футболки и шопперы. Вся выручка от их продажи будет передана центру "Антон тут рядом".





5.Екатерина Вилкова с семьей представила новую коллекцию Ralf Ringer

Актриса Екатерина Вилкова вместе с мужем Ильей Любимовым и детьми Петром и Павлой снялась в новой осенне-зимней кампании бренда Ralf Ringer. В коллекцию вошли актуальные в этом сезоне фасоны: ботинки на грубой подошве, челси и самая трендовая обувь — казаки. Ну а среди детской линейки стоит отметить кроссовки с утеплителем. Напомним, что с брендом звездная семья ранее уже сотрудничала.



