Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Модный дайджест: от новой коллаборации Дженнифер Лопес до дебютной коллекции певца Макса Барских

Модный дайджест: от новой коллаборации Дженнифер Лопес до дебютной коллекции певца Макса Барских

Модный дайджест: от новой коллаборации Дженнифер Лопес до дебютной коллекции певца Макса Барских

Подводим традиционные итоги модных событий недели. Дженнифер Лопес выпустила первую сумку для Coach, Макс Барских стал дизайнером — об этом и другом рассказываем в новом дайджесте.

1.Дженнифер Лопес представила первую коллаборацию с Coach

Дженнифер Лопес, которая в прошлом году стала амбассадором бренда Coach и уже успела сняться в нескольких кампаниях, теперь и сама попробовала себя в роли дизайнера. На этой неделе была презентована первая совместная работа певицы и креативного директора бренда Стюарта Веверса — сумка Hutton в стиле колорблок, украшенная брелоком с подписью Джей Ло.


Дженнифер Лопес

Разработка дизайна моей первой сумки Coach была интересным опытом. Я хотела, чтобы сумка Hutton была похожа на меня и мой образ. Колорблок и яркие детали — это действительно мой стиль,

— поделилась Лопес.

Сумка авторства певицы будет продаваться и в России в бутике Coach в ГУМе.



2.Макс Барских запускает собственную линию одежды

Известный певец Макс Барских на этой неделе представил собственный бренд одежды Nick Vangard. Дебютная коллекция Industrial Habits во многом отражает сценический стиль исполнителя с его тягой к обилию мерцающих тканей и блесток.




Макс Барских

Для кампании Барских также сам написал музыку. Всего в коллекции будет представлено 50 вещей, как мужских, так и женских, которые появятся в продаже на следующей неделе. Стоимость одежды от певца будет варьироваться от 300 до 5 000 евро.


3.Равшана Куркова представила новую лимитированную коллекцию Proud to be a Woman для Zarina

Актриса Равшана Куркова продолжает сотрудничество с брендом Zarina и представляет новую сезонную коллекцию в рамках проекта Proud to be a Woman. В линейке можно найти джемперы крупной вязки, трикотажные костюмы, вещи из денима и вельвета, хлопковые рубашки и аксессуары. Трикотажные вещи выполнены из шерсти, ангоры и мохера.


4.Lamoda начала продажу товаров в поддержку людей с аутизмом

На сайте Lamoda теперь можно приобрести вещи из коллекции "Время думать об искусстве", созданной студентами центра "Антон тут рядом", который объединяет взрослых людей с аутизмом. Они написали репродукции известных картин из собрания Русского музея, таких как "Красная конница" и "Голова крестьянина" Казимира Малевича, "Небесный бой" Николая Рериха и "Натюрморт" Эдуарда Штейнберга.

В коллекцию вошли футболки и шопперы. Вся выручка от их продажи будет передана центру "Антон тут рядом".


5.Екатерина Вилкова с семьей представила новую коллекцию Ralf Ringer

Актриса Екатерина Вилкова вместе с мужем Ильей Любимовым и детьми Петром и Павлой снялась в новой осенне-зимней кампании бренда Ralf Ringer. В коллекцию вошли актуальные в этом сезоне фасоны: ботинки на грубой подошве, челси и самая трендовая обувь — казаки. Ну а среди детской линейки стоит отметить кроссовки с утеплителем. Напомним, что с брендом звездная семья ранее уже сотрудничала.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
Модный дайджест: от новой коллаборации Дженнифер Лопес до дебютной коллекции певца Макса Барских
Модный дайджест: от новой коллаборации Дженнифер Лопес до дебютной
Женский гороскоп на неделю с 5 по по 11 октября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 5 по по 11 октября 2020 года
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века
В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века
При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
Посещаемость сети кинотеатров "Каро" возвращается к обычным показателям
Посещаемость сети кинотеатров "Каро" возвращается к обычным
Парламент Болгарии отказал кириллице в статусе славянской азбуки
Парламент Болгарии отказал кириллице в статусе славянской азбуки
В России задержали помощника президента Абхазии
В России задержали помощника президента Абхазии
Бан Чан из Stray Kids празднует день рождения!
Бан Чан из Stray Kids празднует день рождения!
Вирусный Трамп: дорогой твит, телеграмма Путина, ВКС и привет от Байдена
Вирусный Трамп: дорогой твит, телеграмма Путина, ВКС и привет от
Албанцы Сербии хотят попасть в повестку переговоров Приштины и Белграда
Албанцы Сербии хотят попасть в повестку переговоров Приштины

Топ на сегодня

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS

Еще по теме

Стиляги: Дженнифер Лопес поделилась новым фото детей
Дженнифер Лопес выпустила новый клип на песню Amor, Amor, Amor
Роскошь и нуар: Дженнифер Лопес представила клип на песню Dinero
Джей Ло восхитила поклонников селфи без макияжа (фото)