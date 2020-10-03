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На Кубани открылся второй центр цифрового образования «IT-куб»

На Кубани открылся второй центр цифрового образования «IT-куб»

В городе Сочи Краснодарского края открылся второй центр цифрового образования «IT-куб», сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Он появился в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Первый «IT-куб» функционирует в Краснодаре.

Цифровое образование ежегодно будут получать более четырехсот детей из города Сочи в возрасте от 8 до 17 лет. Еще более 1500 ребят будут задействованы в других интеллектуальных конкурсах и мастер-классах.

Младших школьников здесь будут знакомить с компьютерной азбукой и основами алгоритмики и логики. Ребята постарше смогут освоить азы робототехники по программе LEGO-education и научиться разрабатывать приложения с виртуальной и дополненной реальностью. Начиная с восьмого класса подростки будут заниматься уже серьезным программированием на платформах образовательных проектов «Яндекс.Лицей» и «IT-ШКОЛА SAMSUNG», системным администрированием по программе сетевой академии Cisco. Выпускники центра получат возможность представлять свои проекты на научно-практических конференциях и интеллектуальных конкурсах.

На создание «IT-куба» было выделено более 13 миллионов рублей. Проект нацелен на популяризацию технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями и направлен на раннюю профориентацию.

# Общество
По материалам: edu.ru

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