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На немецкую базу «Северного потока — 2» подходит целый флот судов из России

На немецкую базу «Северного потока — 2» подходит целый флот судов из России

Пока трубоукладчик «Академик Черский» проходит ходовые испытания у немецкого Мукрана, в порт прибывают суда снабжения из России. Они могут обеспечить работы трубоукладчика по достройке «Северного потока — 2». Завтра, 4 сентября, их будет на немецкой логистической базе проекта уже три.

По данным навигационного портала Vesselfinder, трубоукладчик «Академик Черский» находится в четырех милях от немецкого порта Мукран в Балтийском море и, судя по маршруту движения, проходит ходовые испытания.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Тем временем в Мукран прибывают российские суда снабжения. Так, сегодня, 3 октября, в логистический центр прибыли Finval и Errie. Первое судно принадлежит «Морспасслужбе», которая получила его летом этого года от «Газпромбанк лизинг» на правах финансовой аренды. Errie же уже обслуживал «Академика Черского» на рейде порта Калининград в мае, когда трубоукладчик только прибыл в Балтийское море из Находки. Это судно снабжения, по данным Российского международного реестра судов, сняли в августе с регистрации в Холмске, оно находится в международном бербоут-чартере у Ossoy Shipping N.V. из Южно-Сахалинска, а его собственником является сингапурское Intan OSV Ptr Ltd, говорит уже информация Российского морского регистра судоходства.

Иллюстрация: vesselfinder.com.
Иллюстрация: vesselfinder.com.
Errie. Иллюстрация: vostokship-holding.ru.

В то же время к Мукрану следует еще одно судно снабженец «Морспасслужбы» — «Умка». Оно уже участвовало в строительстве «Северного потока — 2» и сейчас находится на подходе к немецким территориальным водам.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

А вот ледокольное судно снабжения «Владислав Стрижов», находящееся в управлении «Газпром флота», не задержалось в Мукране. Очевидно, оно подвозило оборудование или материалы для трубоукладчика. Сейчас подходит обратно к Калининграду.

Как сообщало ИА Newstes , в четверг, 1 октября, оператор «Северного потока — 2» получил последнее разрешение от датского регулятора — на эксплуатацию газопровода после его достройки. Таким образом, у «Газпрома» есть полный пакет документов от всех стран, через воды или экономическую зону в Балтийском море которых проходит газопровод, и уже нет формальных препятствий завершить и запустить проект.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон с первыми санкциями против проекта газопровода. Тогда они касались владельцев трубоукладчиков и Балтийское море покинули суда швейцарской компании Allseas, а проект остановился.

После этого в Балтийское море из Находки отправился трубоукладчик «Академик Черский». Следом за трубоукладчиком «Газпром» начал собирать вспомогательный флот, который обеспечит работы по подвозке труб и обеспечению других работ на проекте.

В ответ на подготовку российского флота американские сенаторы летом подготовили два проекта новых санкций к участникам строительства «Северного потока — 2», которые могут принять в оборонном бюджете США к концу года, и начали запугивать европейские компании и даже порты финансовым уничтожением. Сам Белый дом заявил, что ввел проект балтийского газопровода под действие закона о противодействии противникам Америки, который применяется по отдельным решениям администрации.

«Это гонка между медленной трубоукладкой и медленным принятием санкционного законодательства», — сказал в конце августа американскому изданию The Foreign Policy управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

По его мнению, даже в одиночку трубоукладчик «Академик Черский» сможет достроить 160 километров газопровода в датских и немецких водах за около 110 дней, а закон об оборонном бюджете, в проект которого включили расширение санкций к «Северному потоку — 2», не будет подписан ранее декабря — не менее чем через 112 дней.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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