Настрой с двух сторон. В Кремле привели детали беседы Путина и Лукашенко
Сегодня, 00:50 Алексей Вольцев
В Кремле привели детали состоявшегося ранее телефонного разговора между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
Напомним, что беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.
В ходе разговора стороны подтвердили настрой на укрепление сотрудничества России и Белоруссии.
приводит РИА Новости.
Ранее радио Sputnik сообщало, что Путин и Лукашенко провели телефонную беседу.
По материалам: ria.ru