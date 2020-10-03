Настрой с двух сторон. В Кремле привели детали беседы Путина и Лукашенко

Алексей Вольцев

В Кремле привели детали состоявшегося ранее телефонного разговора между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Напомним, что беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.

В ходе разговора стороны подтвердили настрой на укрепление сотрудничества России и Белоруссии.

приводит РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Путин и Лукашенко провели телефонную беседу.