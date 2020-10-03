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Названы самые популярные у россиян страны для получения вида на жительство

Названы самые популярные у россиян страны для получения вида на жительство

Сервис Tranio провел исследование и выяснил, в каких странах россияне больше всего хотели бы получить вид на жительство.

Рейтинг был составлен на основе статистики поисковых запросов "Яндекса" за январь-август 2020 года. Его с большим отрывом возглавила Испания (30,4 тыс. запросов), следом идут Турция (19,9 тыс.), Болгария (17,7 тыс.), Латвия (11,5 тыс.) и Германия (11,4 тыс.). Отмечается, что в период самоизоляции россияне стали чаще задумываться о получении вида на жительство в другой стране, что позволило бы им выезжать на рубеж даже в условиях закрытых границ.

Как пояснил управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов, Испания и Турция привлекают невысокими ценами на жизнь, относительно близким расположением и климатом.

"Люди часто там отдыхают, они хорошо знакомы с этими странами. В случае с Турцией подъем спроса обусловлен эффектом низкой базы: пару лет назад спрос упал, но сейчас снова начал расти", — добавил Качмазов.

При этом интерес к Турции продолжает расти, по сравнению с 2019 годом число запросов увеличилось на треть.

Ранее, как писал Ruposters, в Испании задержали группу россиян за перевозку 35 тонн гашиша на элитных яхтах.

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По материалам: uposters.ru

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