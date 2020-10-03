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Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира

Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Использовались статистические данные IMDB, Nielsen и других компаний, связанных с медиа. В основу рейтинга лег среднегодовой доход.

Как выяснилось, больше всех в мире за прошедший год заработала актриса София Вергара, играющая в сериале Modern Families – она получила $43 млн. Вслед за ней идет Анджелина Джоли ($35,5 млн), а замыкает тройку Галь Гадот ($31,5 млн). В первой пятерке также Мелисса Маккарти ($25 млн) и Мэрил Стрип ($24 млн).

Первая пятерка 1/5
Первая пятерка 2/5
Первая пятерка 3/5
Первая пятерка 4/5
Первая пятерка 5/5

Первые десять участниц списка в сумме получили за год $254 млн – это на 20% меньше, чем в 2019-м. Немалую часть доходов им приносят стриминговые сервисы и телеканалы.

Ruposters писал, что Forbes ранее представил рейтинг богатейших жен российских госслужащих.

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По материалам: uposters.ru

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