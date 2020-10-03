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Netflix снимет сериал о похождениях Конана-варвара

Netflix снимет сериал о похождениях Конана-варвара
. Компания Netflix займется производством сериала, главным героем которого станет вымышленный персонаж Конан-варвар из произведений Роберта Говарда, сообщает Deadline.

Пока нет информации о том, кто будет шоураннером, сценаристом и режиссером проекта.

Netflix заключил контракт с Conan Properties International, и теперь у компании есть возможность разрабатывать кино и телепродукты с участием знаменитого героя.


Первые истории о Конане из Киммерии появились еще в 1932 году в журнале Weird Tales. С тех пор на их основе были созданы комиксы, книги, фильмы, телесериалы и видеоигры.


В кино его впервые сыграл Арнольд Шварценеггер в фильмах "Конан-варвар" (1982) и "Конан-разрушитель" (1984). В 2011 появился ремейк "Конана-варвара" с Джейсоном Момоа в главной роли.

В 2018 году сообщалось, что над сериалом по произведениям Говарда начала работу студия Amazon. В проекте собирались принять участие Мигель Сапочник ("Игра престолов") и Уоррен Литтлфилд ("Рассказ служанки"), но, судя по всему, дальнейшего развития он не получил.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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