Паралич власти в США, ответ Кадырова Навальному, экокатастрофа на Камчатке: о чем пишут в Телеграме 2 октября

Вадим Карасев

Ruposters собрал посты популярных телеграм-каналов о событиях 2 октября.

Эколог Жора Каваносян пишет о новой экологической катастрофе у берегов Камчатки. Первыми о проблеме сообщили серферы, облюбовавшие Халактырский пляж. Они пожаловались на резь в глазах и отравление после контакта с водой, а также рассказали о неестественном цвете воды и усеянном мертвой рыбой пляже. Накануне стали известны уточненные результаты анализа проб воды: содержание нефтепродуктов оказалось превышено в 4 раза, фенолов — в 2,5 раза. Масштаб загрязнения и его источник еще не определены, проверку ведет Росприроднадзор и прокуратура.

Прирост внутрироссийского пассажиропотока в августе составил 5,6% по сравнению с показателем 2019 года, что стало лучшим результатом в мире. Более того, Россия стала единственной страной, в которой зафиксирован рост, отмечает канал "Пристегните ремни". При этом международные перевозки просели в 9 раз, хотя и в те же 9 раз (912 тыс. пассажиров против 111 тыс.) выросли по сравнению с июлем. Международная ассоциация воздушного транспорта констатирует катастрофическое состояние отрасли и ждет по итогам года спада авиаперевозок до 66% по сравнению с 2019-м.

Канал "Номенклатура" обратил внимание на интервью бывшей уборщицы, ныне главы Повалихинского сельского поселения Костромской области Марины Удгодской. Женщина прямо рассказала, что была на выборах техническим кандидатом, без которого голосование не состоялось бы, а участвовать ее попросил второй кандидат и уже бывший сельский глава Николая Локтев. Но победить Локтеву не удалось, он проиграл уборщице почти с двукратным отрывом.

Американист Малек Дудаков предрекает скорый паралич верховной власти США из-за коронавируса, которым заразились Дональд и Меланья Трамп. Американский лидер мог подхватить заразу от своей помощницы Хоуп Хикс, которая тоже заболела COVID-19 и перед этим встречалась с высокопоставленными конгрессменами — спикером Палаты представителей Ненси Пелоси и лидером большинства в Сенате Митчем Макконеллом. Возрастные парламентарии, находящиеся в группе риска, теперь вынуждены будут уйти на самоизоляцию и не смогут выполнять свои обязанности.

Вице-премьер Татьяна Голикова пригрозила возвращением жестких повсеместных карантинных мер, которые правительство может ввести в том случае, если россияне и дальше не будут соблюдать действующие профилактические рекомендации. Как отмечает канал URA.Ru, прежде всего это касается крупных городов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале отреагировал на заявление Алексея Навального, который обвинил в своем отравлении российского президента. Чеченский политик обратил внимание на то, что блогер не подкрепил свои слова доказательствами, и напомнил ему о толерантном отношении к оппозиции в стране, за что Навальный, по мнению Кадырова, должен благодарить Владимира Путина. Политик указал на отсутствие логики в версии о том, что к ситуации с блогером причастны российские власти.

Навальный, будь же в конце концов человеком, который любит свою Родину, а не поливает ее грязью. Не стоит преследовать личные корыстные цели, пиарить свою персону. Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство?