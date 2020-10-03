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Почему Тэхён главный в паре Vkook?

Почему Тэхён главный в паре Vkook?

Поклонники Vkook до сих пор не могут уверенно ответить на вопрос, кто в этой паре является «Доминантом»: по версии АРМИ, роли двух участников BTS постоянно меняются. И все же события последних месяцев доказывают, что, кажется, Ви (V) все же можно назвать «главным» в этих отношениях. Почему?


Тэхён старше Чонгука

В одном из интервью Чонгук (Jungkook) признался, что до сих пор иногда обращается к Тэхёну на «Вы»: это началось еще в 2013 году, когда бойз-бэнд только начинал свое существование. Чонгук объяснил, что он был воспитан таким образом и всегда так разговаривал со старшими.


«Это спасло наши отношения от разрушения. Я думаю, мы бы гораздо больше ссорились, если бы я так по-свойски разговаривал с тобой»,

– заявил макнэ.

Чем не красивая подложка для очередного фанфика, в котором Гуки будет подчиняться своему повелителю?

Тэхён «манипулирует» Чонгуком

Во время интервью, записей видео или бэкстейджа Ви то и дело произносит какую-нибудь фразу, которая как бы намекает: он держит Чонгука на коротком поводке.

Например, в одном из недавних интервью Тэхён как бы в шутку заявил:

«Ты не можешь жить без меня».

Но АРМИ сразу поняли: айдол попал в точку и сказал чистую правду. Золотой макнэ и правда не может представить без него своей жизни.

Чонгук краснеет в присутствии Ви

Возможно, Гуки и выглядит физически более сильным, но в присутствии Ви музыкант часто начинает краснеть, запинаться, путать слова и вообще становится более нервным и скромным. Чем не доказательство того, что «папочка» в этой паре все-таки Тэхён?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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