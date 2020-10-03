Почему Тэхён главный в паре Vkook?

Алексей Вольцев

Поклонники Vkook до сих пор не могут уверенно ответить на вопрос, кто в этой паре является «Доминантом»: по версии АРМИ, роли двух участников BTS постоянно меняются. И все же события последних месяцев доказывают, что, кажется, Ви (V) все же можно назвать «главным» в этих отношениях. Почему?

Тэхён старше Чонгука

В одном из интервью Чонгук (Jungkook) признался, что до сих пор иногда обращается к Тэхёну на «Вы»: это началось еще в 2013 году, когда бойз-бэнд только начинал свое существование. Чонгук объяснил, что он был воспитан таким образом и всегда так разговаривал со старшими.

«Это спасло наши отношения от разрушения. Я думаю, мы бы гораздо больше ссорились, если бы я так по-свойски разговаривал с тобой»,

– заявил макнэ.

Чем не красивая подложка для очередного фанфика, в котором Гуки будет подчиняться своему повелителю?

"a huge part of me changed because of you when i was a trainee. i changed after you came. we had similar personalities and we had lots in common."- Jungkook to Tae pic.twitter.com/DJJmBLMmdL — BTS PICS⁷ (@GirlWithLuv_24) September 23, 2020

Тэхён «манипулирует» Чонгуком

Во время интервью, записей видео или бэкстейджа Ви то и дело произносит какую-нибудь фразу, которая как бы намекает: он держит Чонгука на коротком поводке.

Например, в одном из недавних интервью Тэхён как бы в шутку заявил:

«Ты не можешь жить без меня».

Но АРМИ сразу поняли: айдол попал в точку и сказал чистую правду. Золотой макнэ и правда не может представить без него своей жизни.

"you're mine" "do you want to live here? with me?" "my eyes are always on you" "you can't live without me" "taekook forever" "i love you" pic.twitter.com/Q8tWNqTntz — 🍞⁷ (@taesrawr) October 1, 2020

Чонгук краснеет в присутствии Ви

Возможно, Гуки и выглядит физически более сильным, но в присутствии Ви музыкант часто начинает краснеть, запинаться, путать слова и вообще становится более нервным и скромным. Чем не доказательство того, что «папочка» в этой паре все-таки Тэхён?

Taehyung helped jungkook out of his shell and to over come his shyness but jungkook still feel shy every time he looks at taehyung I'M SO FUKING DEVASTATED — jay (@borahaeclouds) October 2, 2020

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