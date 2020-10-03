Почему зависть убивает нашу удачу и как от нее избавиться

Вадим Карасев

Зависть — одно из самых негативных и разрушительных чувств. Эксперты рассказали, как оно убивает нашу удачу и почему очень важно от него избавиться как можно скорее.

Перед тем, как справляться с самими собой, нужно защититься от завистников, ведь этим недугом страдает огромное количество людей. Пять проверенных способов помогут избежать проблем, когда вам начнут завидовать окружающие. Это очень важно. поскольку чужая зависть может вызывать сглазы.

Почему зависть опасна и откуда она берется

С самого детства нам внушают задачу быть лучше остальных. В раннем детстве малыши не знают, что такое зависть, потому что они умеют наслаждаться тем, что у них есть. Со временем нам говорят, что нужно быть умнее, лучше, успешнее всех. Из-за этого мы и завидуем тем, кто лучше нас по каким-то параметрам.

Мало кто знает, но зависть можно обернуть для себя позитивом. Если не зацикливаться на том, что мы хуже других, можно существенно повысить свою мотивацию. Мы видим, что человек гораздо удачливее нас. Не нужно ненавидеть его или себя, корить судьбу за несправедливость. Нужно просто узнать, что делал этот человек, чтобы стать успешным, перенять его секреты и начать работу над собой. В таком случае зависть будет полезной.

Негативное же чувство, которое разрушает нашу уверенность и удачу, называется черной завистью. От нее нужно избавляться. Она уничтожает удачу, потому что мы думаем не о себе, а о том, как превзойти кого-то или, что еще хуже, уходим в негатив. Чужие успехи могут нас заводить в тупик, потому что кажется, что мы так не сможем. Зависть заставляет думать, что хорошие вещи случаются только с избранными, но это не так. Завистливые люди полны негативных вирусных программ, которые не дают им развиваться и становиться счастливее.

Как избавиться от зависти

1. Помните, что все мы разные. Очень важно помнить о том, что у каждого человека свой собственный путь в жизни. Далеко не всем удается достигать всего и сразу, словно по взмаху волшебной палочки. Один человек талантлив в одной области, второй — в другой. Главное — найти эту область или просто полюбить что-то настолько сильно, чтобы не было иного выхода, кроме как стать успешными. Не равняйтесь ни на кого — ищите свой путь.

2. Научитесь принимать то, что есть. Вселенная не заберет у вас лишнего и не подарит слишком мало. Все находится в равновесии, и закон бумеранга всегда действует. Сколько усилий вы приложили, столько счастья и позитива вы и получите. Если в данный момент времени что-то не получается, это не повод завидовать тем, к кому судьба благосклоннее. Научитесь находить толику позитива во всем происходящем, ведь мироздание всегда ведет нас по правильному пути.

3. Обретите уверенность. Уверенные в себе люди почти никогда не завидуют, потому что знают, что им по плечу всё. Конечно, обретение уверенности — дело не одного дня. Придется работать над собой и окружить себя группой поддержки — людьми, которые любят вас, уважают и ценят. Для повышения уверенности нужно прислушиваться к критике близких людей, непрерывно учиться, изучать что-то новое. Уверенность в себе также дарит человеку здоровье и хорошее самочувствие. Когда мы болеем или чувствуем себя неважно, нам бывает плохо на душе, мы разбиты. Нельзя доводить до этого. Важно вести здоровый образ жизни и соблюдать режим.

4. Цените себя и не спешите. За каждую достигнутую цель можно и даже нужно себя хвалить. Так намного проще добиваться успеха, если появляется мотивация из-за зависти. В достижении целей торопиться нельзя, потому что это приводит к разочарованиям. Не нужно ждать быстрых результатов и слишком высоко задирать планку. Начинайте с малого — ставьте посильные задачи, составляйте планы на будущее и помните: иногда бывает так, что планы срываются. Учитывайте случайности и помните, что они могут быть не случайны.