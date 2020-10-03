Пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов
Сегодня, 06:40 Анастасия Иванова
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили об угрозе для 22 населенных пунктов из-за пожара в Луганской области. Огонь тушат в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской к Северодонецку, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 единиц техники.
Ранее сообщалось, что ситуация в Луганской области очень сложная. Пожар распространился почти на 10 тысяч гектаров за сутки.
По материалам: gogetnews.info