Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов

Пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов

Пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили об угрозе для 22 населенных пунктов из-за пожара в Луганской области. Огонь тушат в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской к Северодонецку, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 единиц техники.

Ранее сообщалось, что ситуация в Луганской области очень сложная. Пожар распространился почти на 10 тысяч гектаров за сутки.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Арт-дирекция в полном составе покинула фестиваль "Территория"
Арт-дирекция в полном составе покинула фестиваль "Территория"
Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира
Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира
ВВП России во втором квартале 2020 года снизился на 8%
ВВП России во втором квартале 2020 года снизился на 8%
В начале октября в столице в режиме онлайн стартует второй Московский технологический марафон
В начале октября в столице в режиме онлайн стартует второй Московский
«Кванториум» в Сколково приглашает столичных школьников на онлайн-интенсивы
«Кванториум» в Сколково приглашает столичных школьников на
На Кубани открылся второй центр цифрового образования «IT-куб»
На Кубани открылся второй центр цифрового образования «IT-куб»
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева дали интервью о детях и жизни на карантине
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева дали интервью о детях и жизни на
Игорь Крутой рассказал о первой встрече с Аллой Пугачевой
Игорь Крутой рассказал о первой встрече с Аллой Пугачевой
В Нижнем Новгороде у МВД покончила с собой главред местного издания
В Нижнем Новгороде у МВД покончила с собой главред местного издания
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Второй запуск новой росийской ракеты-носителя состоится в ноябре
Второй запуск новой росийской ракеты-носителя состоится в ноябре
В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для убийств
В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для

Топ на сегодня

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS

Еще по теме

В Амурской области бушуют сильные лесные пожары: за сутки сгорело 40 тыс гектаров леса
Непогода в Украинском государстве: в 2-х областях обесточены не менее 80 населенных пунктов
Около 12 тысяч жителей Луганской области остались без света и воды
В Украине из-за непогоды обесточены 66 населенных пунктов