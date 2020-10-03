Пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов

Анастасия Иванова

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили об угрозе для 22 населенных пунктов из-за пожара в Луганской области. Огонь тушат в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС."Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской к Северодонецку, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 единиц техники.Ранее сообщалось, что ситуация в Луганской области очень сложная. Пожар распространился почти на 10 тысяч гектаров за сутки.