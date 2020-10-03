Путин встретится с ректором РАНХиГС

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу два международных телефонных разговора и встретится с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимиром Мау, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня продолжает президент работать в Огарево. У него сейчас завершается международный телефонный разговор... Не исключаем еще телефонных разговоров во второй половине дня. Сегодня разные деловые встречи непубличного характера, и из них открытой будет встреча с ректором РАНХиГС Мау. Очень важно учреждение с точки зрения подготовки и повышения квалификации руководителей в разных сферах, управленцев для государства, региональных кадров", - сказал Песков.