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Распыляли газ и резали ножом: в Киеве поймали серийных погромщиков агитационных палаток

Распыляли газ и резали ножом: в Киеве поймали серийных погромщиков агитационных палаток

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве в течение последних дней сотрудники полиции задержали нескольких человек, которые громили агитационные палатки и угрожали агитаторам.


Как сообщили в Нацполиции, в Соломенском районе возле станции метро «Политехнический институт» неизвестные мужчины распылили слезоточивый газ в агитационную палатку, после чего порезали ее и скрылись с места происшествия.

Полицейские задержали троих молодых людей, один из которых несовершеннолетний, изъяли у них газовый баллончик и нож. В настоящее время двум из них уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, по третьему вопрос еще решается.

В рамках досудебного расследования также выяснилось, что 17-летний и 21-летний мужчины подобными действиями «отметились» на двух локациях и возле станции метро «Оболонь», где размещались агитационные палатки.

В одном случае они распылили слезоточивый газ в лицо агитатору, порезали палатку одной из политических партий, в другом — повредили палатку и разбросали агитационные материалы. По этим фактам также открыты уголовные производства.

«Мы подчеркиваем, что правоохранители будут немедленно реагировать на любые нарушения законодательства, в том числе и избирательного, и привлекать к административной или уголовной ответственности причастных к этому лиц независимо от их политических взглядов. В полиции достаточно сил и средств для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения избирательной кампании», — заявил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

Фото wikipedia.org

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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