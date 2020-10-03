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Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя

Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя
Избранный губернатор Севастополя Михаил Развожаев официально вступил в должность, принеся присягу в ходе торжественной церемонии в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

Избирком Севастополя 15 сентября утвердил результаты выборов главы региона, в которых победу одержал врио губернатора Михаил Развожаев. Выборы главы региона прошли в единый день голосования, Развожаев после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей, обойдя пять других кандидатов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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