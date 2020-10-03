Роскачество обнаружило избыток антибиотика в плавленом сыре

Алексей Вольцев

Роскачество повторно исследовало семь торговых марок плавленых сыров, а также продукцию нового производителя, рейтинг одного товара обнулен из-за превышения допустимых норм по антибиотикам, следует из материалов организации.

Роскачество указывает, что в составе сыра одной торговой марки был обнаружен антибиотик левомицетин, количество которого было выше допустимых норм техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции". "Также экспертами были зафиксированы замечания по массовой доле белка и лактозы, величине рН и маркировке. Недостоверность маркировки связана с тем, что фактические значения содержания белка и жира ниже заявленных", - говорится в сообщении.