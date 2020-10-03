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Россия передала Германии четвертый запрос по ситуации с Навальным

Россия передала Германии четвертый запрос по ситуации с Навальным
Генпрокуратура России подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, который передан германской стороне, говорится в комментарии МИД РФ.

"По-прежнему настаиваем на получении реакции на эти обращения", - подчеркнули в ведомстве.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.


Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
# Политика
По материалам: ria.ru

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