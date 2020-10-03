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«Самое важное для нас — АРМИ»: BTS дали интервью для Variety

«Самое важное для нас — АРМИ»: BTS дали интервью для Variety

Мемберы группы BTS покорили сердца людей по всему миру, будучи непревзойдёнными исполнителями. Их слушаю и любят во всем мире, а следующий новый альбом BE уже зажёг искру фанатского интереса ещё до своего выхода.


На днях айдолы дали интервью для журнала Variety, где обсудили, что для них является главным творческим вкладом в этот мир.


 «Говорить о нашем влиянии на к-поп мне кажется слишком напыщенным. То, что наша деятельность пошла по верному пути и стала иметь какое-то значение и что всё это произошло, — счастливый случай. Мы просто семь обычных корейских ребят, которые начали делать то, что им действительно хотелось делать и что казалось им интересным, — этим оказалось создание музыки. Это и привело нас туда, где мы находимся сейчас»,

— заявил Шуга (Suga).

Музыканты также заявили, что самое важное для них — чтобы «АРМИ слушали музыку и любили её, сопереживали ей и имели с ней связь».

«Наша цель — попытаться показать и раскрыть как можно больше себя для АРМИ»,

— сказал Джин (Jin).

BTS также отметили, что во время COVID-19 им быо просто поддерживать связь со своими фанатами, так как существует множество платформ для онлайн-общения. Однако пандемия затронула другие важные сферы их жизни. BTS пришлось заново организовывать многие планы: отменять концерты, менять даты съемок и переносить другие важные события.

Чимин (Jimin) признался, что после пандемии принял решение работать над своей личной музыкой.

 «Я очень люблю наши песни и стиль песен BTS. Я старался работать над своей личной музыкой, но ещё ничего не выпустил. Что я пытаюсь сейчас сделать — это научиться у других мемберов и попробовать новые вещи в стиле BTS, который мне очень нравится. Я бы хотел выпускать и создавать свою собственную музыку»,

— открыл секрет айдол. Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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