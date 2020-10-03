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Санкции против России из-за «отравления Навального» неизбежны — Маас

Санкции против России из-за «отравления Навального» неизбежны — Маас

Германии придется поддержать ввод новых санкций против России в том случае, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы ФРГ по «отравлению» Алексея Навального.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью новостному порталу t-online.

Глава немецкой дипломатии напомнил, что результатами проб, взятых у российского оппозиционера, проходившего лечение в берлинской частной клинике «Шарите», с ОЗХО поделились специалисты из лабораторий Германии, Франции и Швеции.

«Если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует ясный ответ ЕС…Я убежден в том, что мимо санкций тогда больше не пройти», — заявил Маас.

При этом остается до сих пор малопонятным, зачем немцам понадобилось привлекать французов и шведов, если российский блогер находился на излечении в Берлине.

Из этого напрашивается единственный вывод о том, что в Германии изначально решили «слепить» скоординированную позицию «независимых европейцев» в противовес позиции России, которая устало и наивно продолжает требовать предъявления доказательств.

При этом германская сторона их не предоставляет, посылая Москву в ОЗХО, куда якобы все эти доказательства переданы. А в ОЗХО кивают на Германию, говоря, что без согласия Берлина не могут ничего предоставить.

В итоге получается замкнутый круг, создатели которого уже решили, что «Россия опять виновата», как и то, что новые «санкции неизбежны».

Ранее Алексей Навальный дал интервью немецкому журналу Dеr Sрiеgеl, в котором заявил, что к произошедшей с ним ситуации якобы причастен президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА Newstes в ответе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Навальный — бесстыдник и подлец, который работает на спецслужбы Запада.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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