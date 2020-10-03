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Серия "Южного парка" про коронавирус стала самой популярной за семь лет

Серия "Южного парка" про коронавирус стала самой популярной за семь лет
. Специальный эпизод "Южного парка" про COVID-19 стал самой популярной серией проекта за последние семь лет, сообщает Deadline.

В ней высмеивается социальное дистанцирование и обучение детей по новым нормам, а также жестокость полиции, которая устанавливает в школе тюремные порядки.

В прямом эфире и за несколько часов после премьеры, пока эпизод был доступен на канале Comedy Central, его посмотрели 2,3 миллиона зрителей. Таким образом, он уже стал самой успешной серией проекта за последние семь лет, а его рейтинг популярности превысил на 168% средние показатели 23-го сезона мультипликационного сериала.


"Мы очень рады возвращению на экраны "Южного парка", и теперь понятно, что зрители — тоже. Это успех шоураннеров Мэтта Стоуна и Трея Паркера и признание их творческого гения", — заявил Крис МакКарти, глава Viacom CBS, которая занимается производством "Южного парка".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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