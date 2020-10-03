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Солисты и оркестр Мариинки открывают гастроли в Париже и Люксембурге

Солисты и оркестр Мариинки открывают гастроли в Париже и Люксембурге
. Зарубежные гастроли проекта "Русские сезоны" возобновятся после длительного (с марта) перерыва выступлениями артистов Мариинского театра в Париже и Люксембурге, сообщили в пресс-службе проекта.

Так, 3 октября в Люксембургской филармонии симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит произведения русских и советских композиторов.

В программе – Стравинский, Чайковский и Шостакович. Солисты – пианист Вадим Холоденко (лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени Вана Клиберна) и трубач Селина Отт (самая молодая победительница крупнейшего в Германии музыкального конкурса Internationaler Musikwettbewerb der ARD).


В Парижской филармонии солисты и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступят 4 октября. Они представят публике концертное исполнение музыкальной драмы Модеста Мусоргского "Хованщина".


"Русские сезоны" дали нам возможность создать поистине исключительное событие, так как опера Мусоргского "Хованщина" лишь несколько раз исполнялась во Франции. Правда, пришлось преодолеть бесчисленные трудности пандемии, чтобы сделать этот концерт возможным, но сотрудничество между французским и российским правительствами позволило это сделать", – отметил директор Департамента концертов Парижской Филармонии Эммануэль Хондре.

Вокальные партии исполнят ведущие солисты Мариинки: Михаил Петренко (Князь Иван Хованский), Евгений Акимов (Князь Андрей Хованский), Евгений Никитин (Шакловитый), Станислав Трофимов (Досифей), Олег Видеман (Князь Василий Голицын), Юлия Маточина (Марфа).

"Мы покажем оперу Мусоргского "Хованщина" на сцене нового зала Парижской филармонии. Это великая музыка, летопись русской истории, русской души. Второй такой оперы в русской музыкальной традиции просто нет. Настолько могучей, с таким размахом, такой неспешной, с одной стороны, и одновременно с таким накалом и такой энергетикой", – рассказал Валерий Гергиев.

В 2020 году фестиваль "Русские сезоны" проходит на территории сразу трех стран: Франции, Бельгии и Люксембурга.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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