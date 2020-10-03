США уже тренируются бомбить Китай

Алексей Вольцев

© Фото : Public domainЧитать ria.ru вДмитрий КосыревВсе материалы

Историю эту в Пекине очень даже заметили: речь о том, как для участников американских маневров у берегов Калифорнии изготовили специальные нарукавные нашивки. Вы можете насладиться их видом: на куске ткани — закрашенная красным карта Китая, над которой реет боевой беспилотник Вооруженных сил США. Называется эта довольно старая небесная машина "Мрачный жнец" (то есть смерть), и на нашивке поэтому виднеется еще и мертвая голова.

Маневры, повторим, шли хоть и наступательные — отрабатывался десант на некие острова, но у американских берегов, Китай в качестве предполагаемого противника не назывался, а нашивки — это не уставная часть формы, а нечто, сделанное специально к случаю. Ну вроде проявления особого чувства юмора военно-морских интендантов — игра ведь, почти пейнтбол. Но в Китае юмор несколько иной, чем в США, и вот как на эту историю там отозвались. Нашивки "широко воспринимаются как весьма необычные", "это экстремально наглая провокация", "так раздувается враждебность между китайским и американским обществами"… Ну и неизбежное: если агрессор и в самом деле нанесет с этих беспилотников удар по китайской территории, то ответ будет соответствующим.