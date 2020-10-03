Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы профессионально-технического образования в стране

Алексей Вольцев

В День профессионально-технического образования Министерство просвещения проводит онлайн-марафон в социальной сети «ВКонтакте». Эфир, посвященный праздничной дате, открыл министр просвещения Сергей Кравцов.

«Поздравляю вас с 80-летием системы профессионально-технического образования. С каждым годом история СПО становится интереснее, ведь с технологическим развитием производств необходимость в специалистах технической направленности только растет. Сейчас все больше школьников хотят обучаться востребованным профессиям. Именно поэтому они отправляются за качественными знаниями в колледжи и техникумы.

От всей души желаю руководителям, преподавателям и мастерам производственного обучения терпения и готовности осваивать новые методики. А студентам – целеустремленности, трудолюбия и любознательности. Россия ждет отличных специалистов, готовых каждый день мастерски выполнять свое дело, стараться в каждой мелочи демонстрировать профессионализм», – подчеркнул Кравцов.

Праздничный марафон продлится несколько часов, в нем принял участие гендиректор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, также участниками прямого эфира станут международные эксперты и активисты движения Ворлдскиллс, региональные министры, руководители органов управления образованием регионов и директора, преподаватели колледжей и техникумов.

В прямом эфире состоится торжественное награждение победителей и призеров финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых».