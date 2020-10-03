Столичные учреждения допобразования временно закрываются с 5 октября – Собянин
Сегодня, 13:00 Лидия Мартынова
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные учреждения дополнительного образования временно закрываются с 5 октября, сообщает ТАСС.
«С пятого числа одновременно со школами на две недели также прерываются занятия и в дополнительном образовании: и в спортивном, и в музыкальном, и в домах детского творчества – везде», – сказал Собянин.
Школьники в Москве с 5 до 18 октября уйдут на каникулы на две недели. Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.
По материалам: edu.ru