Столичные учреждения допобразования временно закрываются с 5 октября – Собянин

Лидия Мартынова

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные учреждения дополнительного образования временно закрываются с 5 октября, сообщает ТАСС.

«С пятого числа одновременно со школами на две недели также прерываются занятия и в дополнительном образовании: и в спортивном, и в музыкальном, и в домах детского творчества – везде», – сказал Собянин.

Школьники в Москве с 5 до 18 октября уйдут на каникулы на две недели. Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.