Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Столичные учреждения допобразования временно закрываются с 5 октября – Собянин

Столичные учреждения допобразования временно закрываются с 5 октября – Собянин

Столичные учреждения допобразования временно закрываются с 5 октября – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные учреждения дополнительного образования временно закрываются с 5 октября, сообщает ТАСС.

«С пятого числа одновременно со школами на две недели также прерываются занятия и в дополнительном образовании: и в спортивном, и в музыкальном, и в домах детского творчества – везде», – сказал Собянин.

Школьники в Москве с 5 до 18 октября уйдут на каникулы на две недели. Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
Санкции против России из-за «отравления Навального» неизбежны — Маас
Санкции против России из-за «отравления Навального» неизбежны — Маас
За природу и против гендера: 15 трендов, которые будут определять моду следующего десятилетия
За природу и против гендера: 15 трендов, которые будут определять
Столичные учреждения допобразования временно закрываются с 5 октября – Собянин
Столичные учреждения допобразования временно закрываются с 5 октября
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы профессионально-технического образования в стране
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы
«Чтоб он сдох» — секретарша Клинтон пожелала Трампу смерти
«Чтоб он сдох» — секретарша Клинтон пожелала Трампу смерти
Главные новости регионов. 26 сентября–2 октября
Главные новости регионов. 26 сентября–2 октября
Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя
Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя
Солисты и оркестр Мариинки открывают гастроли в Париже и Люксембурге
Солисты и оркестр Мариинки открывают гастроли в Париже и Люксембурге
"КПМГ" победил в конкурсе разработчиков территории около "Самара Арены"
"КПМГ" победил в конкурсе разработчиков территории около "Самара
Литва и Польша отказались отзывать своих послов из Белоруссии
Литва и Польша отказались отзывать своих послов из Белоруссии

Топ на сегодня

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года
У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года
В Молдавии спикер получила полномочия президента: Додон ушёл в отпуск
В Молдавии спикер получила полномочия президента: Додон ушёл в отпуск

Еще по теме

Осенние каникулы для школьников Москвы пройдут с 5 по 18 октября – Собянин
В этом году детские сады Москвы 1 сентября примут почти 450 тысяч детей – Собянин
Через 10 лет в Москве электробусы заменят обычные автобусы, надеется Собянин
Собянин поздравил Путина с юбилеем