ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают

Алексей Вольцев

У каждого из нас есть свои привычки, иногда даже очень необычные, бороться с которыми бывает крайне сложно. Медлительные пешеходы, щелчки суставами пальцев, пассажир на соседнем кресле, заглядывающий в твой телефон, — все это способно вывести из равновесия за считаные секунды. И у к-поп звезд есть ряд привычек, которые раздражают окружающих. Сегодня мы расскажем тебе про Чимина (Jimin) из южнокорейской к-поп группы BTS.

Чимин является самый болтливым парнем в группе. Иногда, когда музыкантам хочется просто отдохнуть и побыть в тишине, Чимин начинает разговаривать, что выводит из себя окружающих.

Иногда, кстати, Чимин и сам так устаёт на репетициях, что вырубается без чувств и даёт храпа. Но когда храпит такой ангел, это даже приятно. Правда, остальные парни не могут выспаться.

Чимин считает себя ответственным человеком, поэтому часто приходит в назначенное место намного раньше, а потом злится и высказывает ребятам свое недовольство по поводу их опоздания.

Также поклонники знают, что Чимин —главный чистюля в группе (наравне с Джей-Хоупом (J-Hope)). Трудно представить, сколько «выговоров» получали BTS по поводу разбросанных вещей и грязи.

Айдол заикается, когда приходит в сильное удивление. Иногда его бессвязная речь может сильно раздражать окружающих.

А какие привычки бесят тебя? Пиши в комментариях.

Подпишись на нас в Яндекс Новости