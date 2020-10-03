«Уже совсем скоро»: Федор Бондарчук станет отцом?

Анастасия Иванова

Некоторое время назад поклонники Федора Бондарчука были уверены, что его супруга, Паулина Андреева, ждет ребенка. Эти слухи появились из-за того, что театр МХАТ резко сообщил о том, что девушка не будет принимать участие в некоторых спектаклях.

А потом, когда Паулина на какое-то время пропала с радаров, эти догадки распространились по сети с бешеной скоростью. И вот юная актриса наконец-то поделилась в своем Instagram важной новостью:

«Теперь уже совсем скоро. Этой осенью».

Именно так девушка подписала снимок, на котором она сидит у дивана, обняв свой живот.

Правда, оказалось, что речь шла вовсе не о беременности актрисы, а о выходе нового сезона сериала, в котором Паулина сыграла главную роль.

Психологический триллер «Метод» считается одним из лучших российских сериалов, поэтому поклонники были в восторге, когда узнали о том, что совсем скоро выйдет продолжение.

«Вечность ждали! Ура! Наконец-то!»





– с восторгом писали они в комментариях под фото.





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