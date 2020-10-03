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В Армении сообщили об ожесточенных боях в Карабахе на двух направлениях

В Армении сообщили об ожесточенных боях в Карабахе на двух направлениях
Ожесточенные бои в Карабахе идут на северном и южном направлениях линии соприкосновения, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

"На северном и южном направлениях идут ожесточенные и упорные бои. Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери", - написала Степанян в Facebook.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

# В мире
По материалам: ria.ru

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