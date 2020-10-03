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В Дагестане проходит форум «Молодежная среда – территория без экстремизма»

В Дагестане проходит форум «Молодежная среда – территория без экстремизма»

Республиканский форум «Молодежная среда – территория без экстремизма» проходит в Махачкале, сообщает Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Работа организована в очно-дистанционном формате на площадках 13 профессиональных образовательных организаций.

Участие в форуме принимают педагоги и студенты колледжей из других регионов и Республики Беларусь, в том числе Брестского политехнического колледжа, Владикавказского многопрофильного техникума имени кавалера ордена Красной Звезды Георгия Калоева, Колледжа права и предпринимательства, г. Грозный, и др.

Форум проводится по инициативе Министерства образования и науки Республики Дагестан с целью обмена опытом и изучения лучших практик в сфере профилактики идеологии экстремизма, формирования идеологии мира и взаимоуважения в молодежной среде.

Помимо круглых столов и экспертных площадок, в рамках форума в колледжах организованы различные конкурсы и смотры творческих проектов, психологические тренинги и мастер-классы.

Так, под девизом «Кто созидает, тот не способен к разрушению!» в Техникуме дизайна, экономики и права города Махачкалы организована выставка с показом моделей и творческих проектов и проводятся мастер-классы по рисунку, живописи, барельефу, ковроделию, гипсовой лепке и т.п.

В Дербентском профессионально-педагогическом колледже им. Г.Б. Казиахмедова прошел квест, направленный на укрепление знаний студентов в вопросах противодействия терроризму и правил безопасности.

В Гуманитарно-педагогическом колледже города Махачкалы провели спортивные соревнования под названием «Веревочный курс». Всего в программе форума запланировано более 50 различных мероприятий.

# Общество
По материалам: edu.ru

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