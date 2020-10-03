В Грузии уничтожили интернет-кабели, идущие в Армению

Вадим Карасев

В Грузии полиция расследует намеренный обрыв интернет-кабелей международного значения, которые вели в Армению. Речь идет о линии "Поти - Тбилиси - Болниси - Дманиси - Армения", связывающей Европу с Азией через Черное море.

МВД Грузии сообщило, что за день до этого неизвестные уже перерезали кабели в районе села Садахло. На этот раз были уничтожены коммуникации в районе села Орозмани, для этого злоумышленникам пришлось выкопать яму. По обеим инцидентам возбуждены уголовные дела по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб".

"Интенсивно проводятся оперативно-разыскные работы по выявлению и задержанию лиц, причастных к преступлению", – говорится в заявлении.

Через Грузию идет до 80% внешнего трафика в Армении. Страна считается 8-й в общемировом рейтинге свободного интернета.