Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Италии за сутки выявили 2844 новых случая заражения COVID-19

В Италии за сутки выявили 2844 новых случая заражения COVID-19

В Италии за сутки выявили 2844 новых случая заражения COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


За сутки в Италии было сделано более 119 тысяч анализов на COVID-19, которые позволили выявить 2 844 новых случаев инфицирования — на 345 случаев больше, чем днём ранее. Об этом говорится в бюллетене министерства здравоохранения страны за субботу.

Больше всего новых случаев заражения обнаружено, как и накануне, в области Кампания — 401. В Ломбардии тестирование выявило 393 инфицированных, в Пьемонте — 270, в Лацио — 261. Ни одного случая заражения не зарегистрировано лишь в двух областях: в Валле-д’Аосте и Молизе.

Наличие COVID-19 на сегодня точно установлено у 55 566 человек. Госпитализированы с симптомами заболевания 3205 человек (плюс 63). Количество тяжелобольных, нуждающихся в интенсивной терапии, составляет 297 (плюс три). Число бессимптомных носителей вируса, находящихся на карантине или в домашней самоизоляции, увеличилось за сутки на 1503 — до 52 064.

Выздоровели 1126 человек, а число всех излечившихся в стране достигло 231 217. В то же время из-за коронавируса скончались 27 человек. Число жертв COVID-19 в Италии теперь составляет 35 968.    

Всего в стране с начала пандемии был инфицирован 322 751 человек, включая умерших и выздоровевших.

# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Глава Камчатского края пригласил всех желающих совместно проинспектировать Халактырский пляж
Глава Камчатского края пригласил всех желающих совместно
Аутсорсинг бизнес процессов от компании UCMS Group
Аутсорсинг бизнес процессов от компании UCMS Group
Тесака похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Тесака похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по масштабам — Пашинян
Атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по масштабам — Пашинян
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
Маккартни был счастлив воссоединиться с Ленноном незадолго до его смерти
Маккартни был счастлив воссоединиться с Ленноном незадолго до его
ВУЗы и школы России пока не планируют переводить на дистанционку
ВУЗы и школы России пока не планируют переводить на дистанционку
МИД назвал заявление Германии по ситуации с Навальным откровенной ложью
МИД назвал заявление Германии по ситуации с Навальным откровенной
Названы самые популярные у россиян страны для получения вида на жительство
Названы самые популярные у россиян страны для получения вида на
Почему зависть убивает нашу удачу и как от нее избавиться
Почему зависть убивает нашу удачу и как от нее избавиться
Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма "Джентльмены"
Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма "Джентльмены"

Топ на сегодня

При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
Вирусный Трамп: дорогой твит, телеграмма Путина, ВКС и привет от Байдена
Вирусный Трамп: дорогой твит, телеграмма Путина, ВКС и привет от
В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века
В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века

Еще по теме

В Италии за сутки выявили 2 548 новых случаев COVID-19
В Италии за сутки выявили 479 новых случаев заражения COVID-19
В Италии за сутки выявлено 1869 новых случаев заражения COVID-19
В Италии за сутки выявили 1695 случаев коронавируса