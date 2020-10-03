В Италии за сутки выявили 2844 новых случая заражения COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

За сутки в Италии было сделано более 119 тысяч анализов на COVID-19, которые позволили выявить 2 844 новых случаев инфицирования — на 345 случаев больше, чем днём ранее. Об этом говорится в бюллетене министерства здравоохранения страны за субботу.

Больше всего новых случаев заражения обнаружено, как и накануне, в области Кампания — 401. В Ломбардии тестирование выявило 393 инфицированных, в Пьемонте — 270, в Лацио — 261. Ни одного случая заражения не зарегистрировано лишь в двух областях: в Валле-д’Аосте и Молизе.

Наличие COVID-19 на сегодня точно установлено у 55 566 человек. Госпитализированы с симптомами заболевания 3205 человек (плюс 63). Количество тяжелобольных, нуждающихся в интенсивной терапии, составляет 297 (плюс три). Число бессимптомных носителей вируса, находящихся на карантине или в домашней самоизоляции, увеличилось за сутки на 1503 — до 52 064.

Выздоровели 1126 человек, а число всех излечившихся в стране достигло 231 217. В то же время из-за коронавируса скончались 27 человек. Число жертв COVID-19 в Италии теперь составляет 35 968.

Всего в стране с начала пандемии был инфицирован 322 751 человек, включая умерших и выздоровевших.