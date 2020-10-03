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В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Лукашенко

В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в Сочи 14 декабря. С удовлетворением констатировано, что правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи. В целом подтвержден обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Белоруссии", - говорится в сообщении.


"Рассмотрены также различные аспекты послевыборной ситуации в Республике с учетом продолжающихся попыток вмешательства извне", - говорится в сообщении.


Кроме того, Путин и Лукашенко уделили особое внимание обострению нагорно-карабахского конфликта и условились продолжать контакты на различных уровнях.

# Политика
По материалам: ria.ru

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