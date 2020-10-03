В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Лукашенко

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в Сочи 14 декабря. С удовлетворением констатировано, что правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи. В целом подтвержден обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

"Рассмотрены также различные аспекты послевыборной ситуации в Республике с учетом продолжающихся попыток вмешательства извне", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Лукашенко уделили особое внимание обострению нагорно-карабахского конфликта и условились продолжать контакты на различных уровнях.