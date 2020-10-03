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В Минприроды оценили ситуацию на Камчатке

В Минприроды оценили ситуацию на Камчатке
Фото: Telegram-канал Baza

Следственный комитет России должен провести проверку по факту загрязнения акватории Авачинского залива. Такое заявление сделали в министерстве природы РФ.

"Следственные органы должны провести проверку по произошедшему факту. В настоящее время ведется постоянный мониторинг ситуации, Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах. О лабораторных результатах будет сообщено незамедлительно", - сообщили в Минприроды.

Как уточнила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в настоящее время производится отбор проб воды как в самом океане, так и в прилегающих реках и ручьях. Результаты будут известны 5 октября. Губернатор региона Владимир Солодов принимает личное участие, он поставил ситуацию на контроль.

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По материалам: uposters.ru

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