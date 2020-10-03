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В начале октября в столице в режиме онлайн стартует второй Московский технологический марафон

В начале октября в столице в режиме онлайн стартует второй Московский технологический марафон

В начале октября в столице в режиме онлайн стартует второй Московский технологический марафон, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Прием заявок открыт с 1 октября.

Марафон – это IT-проект для учеников 7–11-х классов и студентов первых и вторых курсов колледжей, основная цель которого – развитие у участников навыков, востребованных в различных сферах городской жизни и связанных с цифровой экономикой.

В этом году марафон пройдет по семи направлениям: «Дизайнотон», «Дататон», «Кибертон», «Роботон», «Сетевые технологии», «Электроника и программирование микроконтроллеров» и «Хакатон».

Итоги марафона будут подведены в апреле 2021 года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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