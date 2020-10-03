В НБУ назвали условия для массовой доступной ипотеки

Алексей Вольцев

Массовое доступное ипотечное кредитование в Украине станет доступным при условии усиления прозрачности рынка недвижимости, снижения рисков для кредиторов. Сейчас ипотекой занимаются только семь банков.Об этом сообщает пресс-служба НБУ.По данным НБУ на сегодня семь банков сконцентрировали 97% объемов новой ипотеки. Почти три четверти новых ипотечных кредитов - кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке, с первичным рынком банки работают не так охотно. Вместе с тем значительное количество банков, которые ранее занимались ипотекой, сейчас вообще не выходят на рынок из-за высоких рисков.Как отметили в пресс-службе, чтобы ускорить появление в Украине массовой доступной ипотеки, в первую очередь нужно навести порядок на рынке первичной недвижимости, в том числе в части прозрачности застройщиков, а также урегулировать процесс финансирования строек."Единственный эффективный механизм инвестирования должен гарантировать получение инвестором готового жилья или же возврат средств. Учитывая, что застройщики, так же как банки аккумулируют значительные объемы средств населения, к ним должны быть установлены так же жесткие требования, которые бы обеспечили их надежность", - говорится в сообщении.По данным НБУ, на начало года средняя ставка по ипотеке была 19%, сейчас она составляет около 13%.