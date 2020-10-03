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В НБУ назвали условия для массовой доступной ипотеки

В НБУ назвали условия для массовой доступной ипотеки
Массовое доступное ипотечное кредитование в Украине станет доступным при условии усиления прозрачности рынка недвижимости, снижения рисков для кредиторов. Сейчас ипотекой занимаются только семь банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ на сегодня семь банков сконцентрировали 97% объемов новой ипотеки. Почти три четверти новых ипотечных кредитов - кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке, с первичным рынком банки работают не так охотно. Вместе с тем значительное количество банков, которые ранее занимались ипотекой, сейчас вообще не выходят на рынок из-за высоких рисков.
Как отметили в пресс-службе, чтобы ускорить появление в Украине массовой доступной ипотеки, в первую очередь нужно навести порядок на рынке первичной недвижимости, в том числе в части прозрачности застройщиков, а также урегулировать процесс финансирования строек.

"Единственный эффективный механизм инвестирования должен гарантировать получение инвестором готового жилья или же возврат средств. Учитывая, что застройщики, так же как банки аккумулируют значительные объемы средств населения, к ним должны быть установлены так же жесткие требования, которые бы обеспечили их надежность", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, на начало года средняя ставка по ипотеке была 19%, сейчас она составляет около 13%.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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