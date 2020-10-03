В Нижнем Новгороде у МВД покончила с собой главред местного издания

Алексей Вольцев

Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД. Об этом РИА Новости сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

Личность погибшей подтвердили в региональном СУ СК.

Заявление о намерении свести счеты с жизнью

За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований".

"У нее в последнее время проскальзывало такое... Ее начали в последнее время прессовать со стороны властей. Административки, суды... А обыск стал последней каплей... Опознавать будем позже. Она обгоревшая вся. Одежды на ней нет, вся сгорела... Зная свою жену, я даже не сомневаюсь", - сообщил РИА Новости муж погибшей Алексей Мурахтаев.

Реакция парламентариев и журналистов

Гибель главреда нижегородского издания "Коза Пресс" Ирины Славиной является трагедией, должна быть проведена тщательная проверка причин произошедшего, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии по информационной политике Александр Башкин.

Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким журналистки Ирины Славиной.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ирины. В обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются правоохранительные органы", - сказал Никитин журналистам.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов попросил генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова провести проверку по факту гибели Славиной, соответствующее обращение опубликовано на сайте радиостанции.

Поводом для проведения проверки, по словам Венедиктова, служит предсмертная запись, оставленная журналисткой на личной странице в Facebook. "В связи с данными обстоятельствами, прошу рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела по статье 110 УК РФ", - указано в обращении Венедиктова.

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков также попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

По его словам, он был знаком со Славиной – "она настоящий журналист и человек, такая, какими должны быть люди". "Соболезнования мужу Ирины, родным, близким", - добавил он.