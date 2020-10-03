В Новосибирском строительно-монтажном колледже завершилась модернизация новых мастерских

Лидия Мартынова

Новые мастерские открылись в Новосибирском строительно-монтажном колледже, сообщает Министерство образования Новосибирской области.

Они появились в рамках реализации гранта Министерства просвещения Российской Федерации, выигранного колледжем в 2019 году. Мастерские открылись по следующим направлениям: «Строительство», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Геодезия», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Технология информационного моделирования».

Во всех мастерских установлено современное оборудование, лабораторные стенды, профильное программное обеспечение, высокоскоростной интернет.

Так, мастерские «Сантехника и отопление» и «Электромонтаж» оборудованы индивидуальными рабочими местами для сдачи демонстрационного экзамена и выполнения конкурсных заданий, мастерская «Геодезия» оснащена роботизированными тахеометрами со спутниковой связью и автоматической регистрацией результатов измерений.

В 2020 году также планируется оснастить 14 мастерских по направлениям «Строительство», «Промышленные и инженерные технологии» и «Социальная сфера». Общий объем грантов из федерального бюджета составит 88,6 миллиона рублей.