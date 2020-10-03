В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам

Лидия Мартынова

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России было зарегистрировано 9859 новых случаев инфицирования Covid-19.

Столь высокий показатель зафиксирован впервые с мая 2020 года, когда коронавирус за сутки поразил 10 589 человек. По данным оперативного штаба, за весь период пандемии коронавирусом заразились 1 204 502 человека. Таким образом, суточный рост составляет 0,8%.

Печальное «лидерство» по нарастанию эпидемии с большим отрывом удерживает Москва, где отмечено 2 884 случая заражения. На 358 больных стало больше в Санкт-Петербурге, 259 человек заразилось в Московской области, 219 — в Ростовской области, 199 — в Нижегородской области.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Московской области, Ненецком автономном округе и Чувашской Республике (0,3%), Республике Тыва, Тульской области и Республике Татарстан (0,4%).

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 563, всего выздоровели 975 859 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 174. Всего от инфекции умер 21 251 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

Ранее ИА Newstes сообщало, что власти Москвы решили бесплатно обеспечить противовирусными препаратами тех жителям столицы, которые лечатся от коронавируса у себя дома.