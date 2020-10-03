В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для убийств

Алексей Вольцев

В Шотландии туристов теперь смогут пожить в Эйрширском замке с собственной тюрьмой и специальным отверстием, чтобы убивать непрошеных гостей, сообщает The Sun.

Он был построен в XV веке как свадебный подарок для принцессы Марии, старшей дочери Якова II Шотландского. Сооружение расположено всего в 32 километрах от аэропорта Глазго Прествик.

В номерах стоят кровати с балдахинами, а также дровяные печи, чтобы согреться, и собственные ванные комнаты.

Предыдущие гости, в том числе охотники за привидениями Шотландии, рассказывали жуткие истории об этом месте.

Внутри замка находится винтовая каменная лестница, которая соединяет пять этажей. На первом — располагаются большой зал и кухня. Выше – пять спален и гостиная зона. На крыше установлена "каптерка", которая раньше использовалась охранниками в качестве наблюдательного пункта, и там даже есть потайная лестница.

А еще там есть специальное отверстие, которое когда-то использовалось для того, чтобы поливать кипящим маслом непрошеных гостей. Яма-тюрьма находится за каменным люком, но найти ее нелегко.

Стоимость проживания – более 218 тысяч рублей за две ночи. В замке могут разместиться до 14 человек.