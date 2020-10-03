Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для убийств

В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для убийств

В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для убийств
В Шотландии туристов теперь смогут пожить в Эйрширском замке с собственной тюрьмой и специальным отверстием, чтобы убивать непрошеных гостей, сообщает The Sun.

Он был построен в XV веке как свадебный подарок для принцессы Марии, старшей дочери Якова II Шотландского. Сооружение расположено всего в 32 километрах от аэропорта Глазго Прествик.

В номерах стоят кровати с балдахинами, а также дровяные печи, чтобы согреться, и собственные ванные комнаты.


Предыдущие гости, в том числе охотники за привидениями Шотландии, рассказывали жуткие истории об этом месте.


Внутри замка находится винтовая каменная лестница, которая соединяет пять этажей. На первом — располагаются большой зал и кухня. Выше – пять спален и гостиная зона. На крыше установлена "каптерка", которая раньше использовалась охранниками в качестве наблюдательного пункта, и там даже есть потайная лестница.

А еще там есть специальное отверстие, которое когда-то использовалось для того, чтобы поливать кипящим маслом непрошеных гостей. Яма-тюрьма находится за каменным люком, но найти ее нелегко.

Стоимость проживания – более 218 тысяч рублей за две ночи. В замке могут разместиться до 14 человек.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Второй запуск новой росийской ракеты-носителя состоится в ноябре
Второй запуск новой росийской ракеты-носителя состоится в ноябре
В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для убийств
В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для
Зеленский: Украина не будет оказывать военную помощь Азербайджану
Зеленский: Украина не будет оказывать военную помощь Азербайджану
Паралич власти в США, ответ Кадырова Навальному, экокатастрофа на Камчатке: о чем пишут в Телеграме 2 октября
Паралич власти в США, ответ Кадырова Навальному, экокатастрофа на
Серия "Южного парка" про коронавирус стала самой популярной за семь лет
Серия "Южного парка" про коронавирус стала самой популярной за семь
Настрой с двух сторон. В Кремле привели детали беседы Путина и Лукашенко
Настрой с двух сторон. В Кремле привели детали беседы Путина и
Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
Модный дайджест: от новой коллаборации Дженнифер Лопес до дебютной коллекции певца Макса Барских
Модный дайджест: от новой коллаборации Дженнифер Лопес до дебютной
Женский гороскоп на неделю с 5 по по 11 октября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 5 по по 11 октября 2020 года
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века
В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века
При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей

Топ на сегодня

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS

Еще по теме

Шотландия начнет подготовку ко второму референдуму о независимости
В Таиланде взбесившийся слон убил туриста и ранил проводника
Подробности предстоящей свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли: звезды съезжаются в замок в Шотландии
В Шотландии у пилота пассажирского самолета случился приступ на взлетной полосе