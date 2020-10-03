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В смертельном ДТП под Черниговом погибли молодые мужчина и женщина

В смертельном ДТП под Черниговом погибли молодые мужчина и женщина

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вечером 2 октября в Черниговской области на выезде из города Носовка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).


Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

«По предварительной информации, автомобиль „Инфинити“, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество „КАМАЗа“, что привело к столкновению», — говорится в сообщении правоохранителей.

В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомоблей погибли мужчина и женщина в возрасте до 25 лет.

Их личности устанавливаются.

Ранее в Киеве под колесами KIA трагически погиб пешеход, который пытался перебежать на другую сторону дороги, но не успел преодолеть последние несколько метров. Там же в Киеве возле Байкового кладбища легковушка налетела на торговцев венками.

Также «ФАКТЫ» писали о трагедии, которая произошла в Запорожской области: в городе Пологи 15-летний юноша, находившийся за рулем Chery, не справился с управлением и выехал на обочину, где автомобиль перевернулся. Сам водитель и один из пассажиров (2004 года рождения) получили травмы, еще для троих людей эта поездка оказалась фатальной — 15-летний пассажир и мужчина, данные которого устанавливает полиция, погибли на месте. Еще один мужчина (1981 год рождения) умер в карете скорой помощи.

Фото: https://www.facebook.com/policechernigivshchini/

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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