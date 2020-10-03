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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева дали интервью о детях и жизни на карантине

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева дали интервью о детях и жизни на карантине

55-летний Валерий Меладзе и 41-летняя Альбина Джанабаева появились вместе на обложке журнала "7 Дней", а также дали большое интервью изданию. Певец рассказал, что карантин, проведенный с семьей, пошел отношениям между ним и возлюбленной только на пользу. У пары не возникало никаких конфликтов или сложных ситуаций.


Детям я смог уделить гораздо больше внимания, а не так, как раньше: поцеловал — и побежал на работу. В "той" жизни, если я даже не был на гастролях, все равно с утра выезжал куда-то. Жизнь за городом прекрасна, но на дорогу уходит слишком много времени. Утром уезжаешь, когда дети еще в школе, а вечером успеваешь разве что немного поболтать с мальчиками перед тем, как они пойдут спать. Теперь же мы весь день были вместе. Единственное, в чем я был ограничен, — это в общении с дочками, но мы с девочками связывались по скайпу, и это были очень забавные разговоры,

— признался Валерий.

Альбина, в свою очередь, сказала, что муж "впервые столкнулся с новой реальностью, и детей, оказывается, надо воспитывать".


Обычно наш папа все время на гастролях, а в такой ситуации каждый родитель, как ни крути, чувствует себя немного виноватым за свое отсутствие. И когда приезжает домой, хочет побаловать ребенка, вместо того чтобы его "построить",

— отметила она.

Напомним, у Валерия и Альбины двое сыновей: 16-летний Константин и шестилетний Лука. Меладзе также воспитывает дочерей от первого брака с Ириной Малухиной: Ингу, Софью и Арину.


Исполнитель уверен, что дети "воспитываются в автоматическом режиме и сами растут хорошими людьми". Он руководствуется правилом: "если чувствуете, что дети вам надоели, то учтите, что и вы тоже надоели детям". Меладзе считает, что с воспитанием нужно быть поаккуратнее и поделикатнее. Судя по всему, с будущей профессией сыновья артиста еще не определились.


Валерий Меладзе с сыном Константином
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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