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Власти Москвы пока не планируют закрывать магазины

Власти Москвы пока не планируют закрывать магазины
Власти Москвы пока не рассматривают ввод ограничений для торговой сферы из-за ситуации с коронавирусом, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

"Нет, пока таких ограничительные мер не рассматривается", - сообщил Немерюк, отвечая на вопрос, ожидается ли закрытие магазинов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.


стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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