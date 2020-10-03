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Второй запуск новой росийской ракеты-носителя состоится в ноябре

Второй запуск новой росийской ракеты-носителя состоится в ноябре

Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк планируется осуществить 24 ноября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

В августе Роскосмос сообщалл, что на космодроме Плесецк началась подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. В них используют экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» взлетела в июле 2014 года, старт тяжелой «Ангары» состоялся в декабре 2014 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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