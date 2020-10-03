ВУЗы и школы России пока не планируют переводить на дистанционку

Анастасия Иванова

Российские вузы на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом начали снова отправлять студентов на удаленку. Особенно это касается учебных заведений Москвы, где эпидемиологическая ситуация обострилась сильнее, чем в других регионах.

В связи с этим последовало разъяснение со стороны Минобрнауки. Там заявили, что вопрос общего перевода вузов России на дистанционное обучение пока не рассматривается.

Аналогичную позицию насчет школ заняло и Минпросвещения, ее озвучил замглавы ведомства Денис Грибов.

«Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию», — приводит его слова ТАСС.

При этом и в обоих образовательных министерствах заявили, что в частном порядке вузы и школы могут частично вводить такой режим.

«Университеты действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями Роспотребнадзора», — передает «Интерфакс» заявление Минобрнауки.

В ведомстве отметили, что вузы по рекомендациям Роспотребнадзора вправе переводить студентов очной и очно-заочной формы на дистанционный формат, а также о не допускать преподавателей старше 65 лет к очным занятиям.

Как сообщало ИА Newstes , за минувшие сутки в России было зарегистрировано 9859 новых случаев инфицирования Covid-19. Столь высокий показатель зафиксирован впервые с мая 2020 года.