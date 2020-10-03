ВВП России во втором квартале 2020 года снизился на 8%

Лидия Мартынова

ВВП России во втором квартале 2020 года снизился на 8% по сравнению со аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщил Росстат. Служба оценила объем валового внутреннего продукта страны по итогам периода с апреля по июнь в 23 трлн 288 млрд руб.

Доля оплаты труда в ВВП повысилась во втором квартале 2020 года с 47,4% до 54,6%. Росстат связал это с тем, что выросла номинальная оплата труда в отраслях, задействованных в борьбе с коронавирусом. Внутренний конечный спрос снизился на 13,3%, расходы на конечное потребление товаров и услуг — на 15,6%. Доля чистого экспорта товаров и услуг в квартале, пришедшемся на пик пандемии, сократилась с 7,5% до 4,2%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

В августе Росстат предварительно оценивал снижение ВВП во втором квартале в 8,5%, в начале сентября он улучшил прогноз до 8%. Окончательные данные подтвердили сентябрьский прогноз.