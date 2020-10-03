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"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"

"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
Посольство России в Софии отреагировало на критические заявления высокопоставленных чиновников госдепартамента США, касающихся платы Болгарии в части развития национальной энергетики.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ранее сообщил о финальной стадии строительства газопровода "Балканский поток", который продолжает "Турецкий поток" на территории Болгарии. Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что Москва продолжает использовать энергию "как источник влияния".


"Интересно, разделяют ли авторитетные американские эксперты скептицизм коллег из Госдепа по поводу современных российских ядерных технологий? Американские тезисы о модернизации болгарской газотранспортной системы (ГТС) вроде бы высосаны из пальцев", – говорится в сообщении дипредставительства в Facebook.

Дипломаты отметили, что Болгария расширяет ГТС за свой счет, исходя из своих национальных интересов, в полном соответствии с европейским законодательством, чтобы обеспечить технические возможности для диверсификации энергопоставок в стране.


сообщало, что Сербия может получить газ по "Турецкому потоку" уже в 2020 года.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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