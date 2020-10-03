Зеленский: Украина не будет оказывать военную помощь Азербайджану

Лидия Мартынова

Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Об оказании военной помощи со стороны Украины какой-то из сторон конфликта не может быть и речи, заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Черновцах.

«У нас понятная и, я считаю, взвешенная и правильная позиция государства: мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией и к деэскалации этого конфликта», — сказал Зеленский.

По его словам, события последних дней и новое обострение в Нагорном Карабахе еще раз демонстрирует, что любой замороженный конфликт может разгореться снова даже через много лет. Поэтому конфликты надо завершать, а не замораживать. Владимир Зеленский отметил, что в последние годы Украина и Азербайджан наладили тесные отношения как на экономическом, так и геополитическом уровнях. Поэтому Украина стояла и будет стоять на позиции поддержки этого государства.

В то же время он подчеркнул: принятие решений относительно предоставления или непредоставления военной, гуманитарной или любой другой помощи иностранным государствам-это компетенция исключительно Верховного Главнокомандующего, а не народных депутатов или кого-либо другого.

Ранее Депутат из поддерживающей Владимира Зеленского партии «Слуга народа» Людмила Марченко, на вопрос готова ли Украина оказать военную поддержку, ответила утвердительно.