Женский гороскоп на неделю с 5 по по 11 октября 2020 года

Вадим Карасев

Гороскоп на начало октября сулит представительницам прекрасного пола довольно проблемную неделю. О том, как провести ее удачно и быть во всем на шаг впереди, расскажут астрологи.

Энергии планет с 5 по 11 октября яркие, но контрастные — в течение 7 дней часто придется делать непростые выборы, искать оптимальные решения. Поддаваться эмоциям или благоразумно подождать? Пойти ва-банк или проявить осторожность? Выбрать верную линию поведения может быть непросто, ведь каждый раз доводы «за» и «против» придется делить на половину. Подсказка состоит в том, что неделя удачна для новых целей, еще не проторенных путей и не испробованных планов. Астрологи предлагают найти динамики, которые придают прелесть жизни — и тогда внутренние противоречия стихнут, а неделя принесет успех.

Женщина-Овен

На этой неделе слова могут сыграть с женщинами-Овнами злую шутку, поэтому стоит внимательнее относиться к общению с любыми собеседниками: одно неуместное замечание может вызывать непропорционально сильную негативную реакцию. Самая удачная точка приложения сил сейчас — карьера и личные финансы. Астрологи советуют чутко прислушиваться к интуиции и подсказкам Вселенной, чтобы не пропустить новые возможности профессионального роста. Вечера хорошо завершать медитацией расслабления — это поможет настроиться на созвучие с силами Вселенной.

Женщина-Телец

Известный факт: кто хочет изменить свою жизнь, тот прилагает усилия. На этой неделе благодаря поддержке Венеры и Плутона женщины-Тельцы будут способны на многое, но для этого звезды советуют им пересмотреть свое отношение к жизни и изменить линию поведения. Астрологи призывают отказаться от тактики поэтапного достижения целей: только решительные действия обещают успех. Не стоит откладывать необходимые шаги, даже если совершить их трудно и страшно. Мучающие проблемы не решатся сами собой: только от вас зависит, сдвинется ли жизнь с мертвой точки.

Женщина-Близнецы

Очень гармоничная неделя ждет женщин-Близнецов. Чтобы провести ее с пользой и в свое удовольствие, достаточно слушать подсказки интуиции и не противостоять естественному течению событий. В почете будут такие качества, как вежливость, доброта, эмпатия. Неделя удачна для работы над собой и творчества, проведения женских практик, заботы о своем благополучии и внешней красоте. А вот сложные дела и проблемы подождут — сейчас намного важнее снизить градус напряжения и подарить себе моменты настоящего счастья: чудесный вечер, проведенный с пользой для себя, может стать источником силы и позитивных эмоций.

Женщина-Рак

Начало октября благоприятно для заботы о себе и своем здоровье. Астрологи советуют представительницам Рака включить в планы на неделю больше спорта, пеших прогулок и ухода за собой: это поможет избавиться от осенней хандры. Чем заниматься точно не стоит, так это попытками вмешиваться в частную жизнь окружающих. Даже если двигать Раками будут исключительно благие намерения, ничем хорошим это не закончится. Вмешательство в чужие дела принесет вред и Ракам, и тем, кому они попытаются помочь.

Женщина-Лев

Новый месяц откроет перед женщинами-Львицами новые дороги, поэтому многим придется столкнуться со сложностью выбора. Возможны сомнения в себе, любимом мужчине, работе, а также перспективные, но туманные и связанные с неудобствами перемены. Гороскоп предостерегает от излишней горячности: каждый раз, когда захочется поспорить, следует спросить себя, а не напоминает ли такое поведение слепое упрямство. Впрочем, если получится внести в него долю осознанности, Львицы даже упрямство смогут пустить себе на пользу.

Женщина-Дева

Мощный поток энергии Венеры направлен в сферу отношений и духовного роста. На этой неделе это влияние очень благоприятно: у многих Дев получится легко разобраться в личных вопросах — не раня себя, не задевая самолюбие других людей. После таких корректировок личная жизнь обещает стать лучше: в общение вновь вернется искренность, взаимный интерес, в отношения — любовь, нежность и страсть. Правда в деловом графике могут произойти сбои. Команда сайта dailyhoro.ru советует воздержаться от важных решений, заключения сделок и конкретных действий. Большую пользу принесет наблюдательность и техники визуализации желаний.

Женщина-Весы

Неделя под влиянием активной Венеры принесет женщинам-Весам вдохновение и проблески гениальности. Такие вспышки вызовут желание поделиться внутренней силой со всеми, однако не стоит упорствовать, если от окружающих не последует восторженного отклика. Время покажет тех, кто готов быть всегда рядом, и тех, с кем давно уже не по пути. Астрологи советуют искать единомышленников, именно их поддержка подарит мощный импульс роста и в будущем принесет щедрые плоды. Словом, внутренней силой стоит делиться с теми, кто готов ответить взаимностью и без лишних разговоров поддержать инициативы.

Женщина-Скорпион

На этой неделе может неожиданно возникнуть желание спрятаться от реальности. Но не стоит ему поддаваться: в любой ситуации найдется достаточно сил, чтобы начать путь к светлому будущему. А потому астрологи советуют женщинам-Скорпионам беречь свои желания и не забывать их регулярно обновлять. Карта желаний на октябрь 2020 года поможет обозначить главные цели, включить интуицию, найти нужные решения. Этот внутренний процесс принесет большую пользу — шанс разобраться с текущими проблемами. По гороскопу женщины-Скорпионы будут способны взять под контроль развитие ситуаций, поэтому не стоит терять время на меланхолию и сомневаться в себе.

Женщина-Стрелец

Если в последнее время эмоции выбивали из колеи, то на этой неделе есть шанс положить конец череде колебаний и неудач. Так бывает, когда Вселенная запускает программу новой жизни. В начале октября установится иной способ бытия: процесс пройдет без проблем, если твердо решить для себя, что пришло время отказаться от чего-то привычного, но уже давно бесперспективного. На этой неделе можно начинать что-то новое, используя все доступные (но достоверные) источники информации. Особую пользу принесут разговоры с близкими «о важном». Нужно избегать чрезмерной серьезности, заносчивости и упертости — это оптимальный способ сохранить легкий настрой и получить желаемое.

Женщина-Козерог

На этой неделе женщинам-Козерогам благоприятно избавиться от всего отжившего, старого, лишнего, вернуть долги (в том числе и кармические) и вообще любыми способами очистить и облегчить свою жизнь. Этому поспособствует динамика момента: в октябре у многих представительниц Знака выйдут на поверхность глубинные проблемы, а значит, они станут доступными для проработки. Освобождая свой внутренний мир от энергетического мусора в виде негативных программ, обид и сожалений, мы растим шансы наполнить его чем-то прекрасным. Самый лучший способ вернуть внутреннюю гармонию — дыхательные и медитативные практики.

Женщина-Водолей

Представительницы Водолея вступают в тот удачный период, который дарит самые смелые, долгие и счастливые перемены. Для них неделя станет временем роста, когда важно сформировать конкретные планы на осень и заложить основу будущих побед. Как ни странно, но именно с 5 по 11 октября у многих могут возникнуть на этом фоне пессимистичные мысли. Самая нежелательная реакция на это — инфантильная: не стоит жалеть себя и роптать на несправедливость жизни. Вернуть позитивный настрой и уверенность в себе помогут творческие занятия и сила 5 стихий.

Женщина-Рыбы

Женщин-Рыб ждет немало сюрпризов, особенно в начале недели. Неожиданные звонки, роковые встречи, судьбоносные решения, волнующие перемены выстроятся в очередь, чтобы нанести им визит. Однако динамике лучше предпочесть умеренность. Напор и желание настоять на своем сейчас лучше сгладить: смелые решения могут сыграть против. За каждую вырванную победу придется расплачиваться чем-то большим, потому что управление перейдет к активной, но умеренной Венере. Астрологи советуют помнить, что свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой и своими эмоциями.