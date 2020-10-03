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Жители покидают Степанакерт после обстрелов

Жители покидают Степанакерт после обстрелов
Местные жители, в основном женщины и дети, активно уезжают из столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта в Армению после нескольких артиллерийских ударов по городу, передает корреспондент РИА Новости.

Они собираются в центре города около гостиницы. Одна из семей приехала с молодой беременной женщиной. "Мы не могли выехать раньше, потому что моя дочь была в больнице", - пояснила РИА Новости ее мать. В поездке их сопровождают муж женщины и их двое малолетних детей.

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Среди беженцев много инвалидов, пожилых людей, есть лежачие. Как правило, их сопровождает кто-то из родственников. Местные жители привозят им воду и продукты, необходимые на время ожидания автобуса.

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои. В городе остаются только мужчины, всем остальным лучше уехать", - поясняют желающие уехать из Карабаха.

Сейчас, как убедился корреспондент РИА Новости, города вдоль линии соприкосновения с азербайджанской армией, такие как Мартакерт, Мартуни, Гадрут, практически опустели. Их жители уже покинули республику или перебрались в Степанакерт - только тут еще частично продолжается повседневная жизнь, работают магазины. Когда нет обстрелов, Степанакерт превращается в восточный городок, где по улицам все еще ездят гражданские машины, а мужчины за чашкой кофе по-армянски обсуждают насущные геополитические вопросы.

# В мире
По материалам: ria.ru

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